До конца сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) смогут беспрепятственно находиться на Донбассе, на неподконтрольной территории Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в рамках рабочей поездки главы государства в Одесскую область, передает "Укринформ".

"Была достигнута договоренность во время переговоров на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября в Берлине, - Ред.), что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию до наших граждан, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан, а мы имеем такое задание от президента, и это наш приоритет", – отметил Ермак.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников лидеров стран "Нормандского формата". Они продлились 7 часов.

Как сообщалось, участник встречи замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на встрече не было никаких прорывов.

"Страна" подробно анализировала итоги встречи.