Красный Крест получит доступ на неподконтрольный Донбасс до конца месяца
До конца сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) смогут беспрепятственно находиться на Донбассе, на неподконтрольной территории Украины.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в рамках рабочей поездки главы государства в Одесскую область, передает "Укринформ".
"Была достигнута договоренность во время переговоров на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября в Берлине, - Ред.), что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию до наших граждан, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан, а мы имеем такое задание от президента, и это наш приоритет", – отметил Ермак.
Напомним, 11 сентября в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников лидеров стран "Нормандского формата". Они продлились 7 часов.
Как сообщалось, участник встречи замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на встрече не было никаких прорывов.
"Страна" подробно анализировала итоги встречи.