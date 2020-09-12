В Беларуси 93 футболиста высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных записали видео, в котором осудили насилие силовиков в стране.

Видео обнародовано на YouTube-канале "Нежно о футболе". В числе подписантов - футболисты сборной Беларуси Антон Чичкан, Александр Сачивко, Станислав Драгун, Павел Нехайчик.

"Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы - футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем - остановите насилие!" - сказали спортсмены.

Напомним, за месяц протестов в Белоруссии пострадало более 800 человек, погибли четыре человека, 7,5 тыс. были задержаны. В субботу, 12 сентября, силовики в Минске "паковали" в автозаки участниц "Женского марша" протеста.

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