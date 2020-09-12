Сотрудник полиции на BMW в Черновцах в неслужебное время врезался в забор частного дома, в результате чего машина повисла на ограждении. Курьезное ДТП случилось в ночь на субботу, 12 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Как отмечается, в результате инцидента пострадавших нет. Полицейский "не справился с управлением и совершил наезд на светофор и забор возле дома".

"Предварительно установлено, что автомобилем управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области, который находился вне службы", - уточнили в полиции.

Также в полиции отметили, что начальник областного управления Нацполиции Анатолий Дмитриев немедленно инициировал служебное расследование ДТП, которое проводит дисциплинарная комиссия.

"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям правоохранителя. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что на месте ДТП водитель отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом в результате ДТП погиб мотоциклист, пролетев перед этим около 30 метров.

Также мы писали, что ДТП с пьяным майором оставило без ног двух девушек-курсанток киевского военного колледжа.