Сегодня, 12 сентября, в Минске на площади Свободы ОМОН начал задерживать участниц "Женского марша", женщин буквально силой сажают в автозаки и увозят с места. Об этом сообщает РИА "Новости".

Правоохранители подтверждают задержание участниц "Женского марша", но их точное число пока неизвестно.

Напомним, в акции на площади Свободы принимало участие несколько сотен женщин. Правоохранители изначально призывали протестующих разойтись, однако те не стали подчиняться. После этого ОМОН начал задержания.

Как сообщала "Страна", оппозиция Беларуси назначила на завтра "Марш героев" в Минске. В шествии примут участие активисты, которые отличились в период протестов.

Напомним, 12 сентября стало известно о переводе лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой из СИЗО Минска в Жодино. Ей инкриминируют попытку захвата власти в Беларуси.