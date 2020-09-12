"Страна" опросила экспертов - насколько вероятно, что Киев войдет в красную зону карантина, которая предусматривает жесткие ограничения. Сейчас, напомним, Киев находится в оранжевой зоне.

В Госпотребслужбе полагают, что Киев, который вошел в "оранжевую" карантинную зону, не перейдет в "красную" зону, хотя, вполне возможно, и не вернется в желтую. При этом за сутки 12 сентября, установился новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом.

По словам главы Госпотребслужбы Киева, врача-эпидемиолога Олега Рубана, Киев должен находится в "желтой" зоне с учетом основных показателей.

"В Киеве нормальная медицина, хорошая лабораторная база. Мы должны быть в "желтой" зоне. Нужно пересматривать критерии, для столицы с учетом специфики города общие нормы не подходят", - уверен он.

Рубан привел следующие показатели столицы:

тестирование - порядка 120 тестов на 100 тысяч человек за последние 7 дней. То есть, по тестам столица явно в зеленой зоне. Киев в этом плане лидер по стране: выполняется 5-6 тысяч тестов, что впятеро превышает показатели по Украине.





показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч человек. Для попадания в "красную" зону нужно, что бы он превышал 240. В Киеве он сейчас составляет 132 случая. По прогнозам Рубана, с учетом надвигающейся эпидемии гриппа зимой в Киеве показатель заболеваемости коронавирусом выйдет на 200 случаев на 100 тысяч населения. Но не более. То есть, до марта 2021 года Киев не должен попасть в "красную" зону.





загруженность коек. По критериям Кабмина, она не должна превышать 50%, а в Киеве - 51%. "Буквально ежедневно в столице разворачивают дополнительный коечный фонд, но не хватает врачей, реаниматологов. В киевских больницах сейчас 2,2 тысячи мест для приема больных с коронавирусом, а, чтобы не попасть в красную зону, городу нужно обеспечить к декабрю 3,5 тысяч коек", - пояснил Рубан.

При этом у главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко свое видение ситуации. Он полагает, что уже через полтора месяца столица может оказаться в "красной" карантинной зоне, которая предполагает практически тотальный карантин с закрытием школ ресторанов, торговых центров, полной остановкой транспорта.

"Думаю, в течение месяца-полутора мы будем уже в красной зоне. И не только по эпидемиологическим причинам. Сами критерии достаточно спорные. Скажем, причем загруженность коек к темпам распространения заболевания. Это значит, что зоны "раздают" практически в ручном режиме, и все можно регулировать, в том числе, по соображениям, далеким от медицины. В Киеве сейчас 5 тысяч тестов "в очереди". Если ускорить исследования, можно резко нагнать статистику, или наоборот. Все будет зависеть от политической конъюнктуры - захотят ли власти "вырубить" Киев перед выборами", - говорит Сергей Кравченко.

Экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас добавил, что эпидемиологический процесс неуправляем: "Нет работы в очагах, не хватает эпидемиологов, тестов. По-сути вся статистика у нас фейковая, нередко вписывают по несколько раз одних и тех же "позитивных", в электронной базе все это не фиксируется. Что позволяет регулировать цифры в ручном режиме".

При этом ограничительные меры, которые сильно бьют по бизнесу и простым гражданам имеют весьма условный эффект в деле сдерживания эпидемии, - говорят медики.

"Любые меры вносят свою лепту, но важно понимать, что они лишь немного сдерживают эпидемию и растягивают ее во времени. Бороться с вспышками и не допускать их распространения нужно совсем другими методами, в частности, работой в эпидочагах, выявлением контактных лиц и пр. Но у нас для этого нет ресурсов", - подытожил Протас.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что означает для Киева и киевлян вхождение в оранжевую зону с 14 сентября.

Как сообщала "Страна", находящийся в "красной" зоне Ивано-Франковск 14 сентября откроет школы и детские сады, несмотря на решение Киева.