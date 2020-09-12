Министерство юстиции Украины начало активно использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра", которое должно автоматизировать процесс описания личности преступников и оценивать вероятность повторного нарушения ими законов.

Об этом в субботу, 12 сентября, в своем видеообращении сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники Минюста. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно, "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - рассказал глава ведомства.

Как он пояснил, путем постановки ответов на вопросы в рамках ПО сотрудник пробации на выходе получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Такая оценка осуществляется алгоритмом, который каждый вопрос оценивает тем или иным баллом, и потом их суммирует.

По словам министра, по сути, это базовый, простой, но, тем не менее, искусственный интеллект. При этом "Кассандра" не будет стоять на месте. Довольно скоро она научится самостоятельно вычислять, сколько баллов давать за ответы на те или иные вопросы, обещает министр.

"А уже через несколько лет у нас уже будет большой массив данных, по результатам машинного обучения которых "Кассандра" научится анализировать не только ответы на простые вопросы, но и все остальные данные, которые у нас есть на преступника. Если так пойдет и дальше, очень скоро "Кассандра" сможет стать министром юстиции", - заявил Малюська.

Напомним, ранее Малюська заявил, что собирается переделать Лукьяновское СИЗО в отель.

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