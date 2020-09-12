В субботу, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что состоится новая встреча советников глав государств "Нормандской четверки", поскольку не все вопросы удалось обсудить.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал он.

В то же время Зеленский рассказал, что самое главное достижение встречи в Берлине – это сохранение режима тишины на Донбассе.

"Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - рассказал он.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата". После нее заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак выступил с заявлением о том, что украинская сторона согласилась поменять постановление о местных выборах от 15 июля.

Также "Страна" рассказывала, что подобное заявление о достижении мира на Донбассе сделали и в Офисе президента.