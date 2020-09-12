Центральная избирательная комиссия разработала алгоритм проведения местных выборов 25 октября. Для избирателей с симптоматикой или температурой 37,2 готовы предоставить отдельную кабину для голосования по рекомендации Минздрава, однако запретить человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя.

Об этом сообщил член ЦИК Сергей Постивый на Донбасс Медиа Форум, пишет УНИАН.

"В рекомендациях для Минздрава мы предлагали, что в таких случаях целесообразно организовать работу в комиссии таким образом, чтобы отделить отдельно в этом же помещении кабину для голосования, где голосовали бы люди с такой симптоматикой. После чего все контактные зоны должны надлежащим образом протираться после каждого такого избирателя", – пояснил член ЦИК.

При этом физическая дистанция, являющаяся карантинным требованием, может не совпадать с положением о размещении наблюдателей, поэтому сейчас решают вопрос о внесении изменений в это постановление. Кроме того, ЦИК будет рекомендовать не проводить внутри помещений никаких публичных мероприятий с участием самих кандидатов.

Пропускать в помещения избирателей будут в контролируемом количестве - не более трех человек у одного стола и при наличии защитных средств. При этом, по словам Постивого, есть два случая для отмены выборов. И это не карантин, а введение военного положения или чрезвычайного положения.

Ранее в ЦИК сообщили сколько украинцев сменили избирательный адрес перед местными выборами.

Также стало известно, что ЦИК зарегистрировал Олега Ляшко кандидатом в нардепы на выборах по 208 округу.