Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин заявил, что в стране нет потребности в создании автокефальной церкви. Ранее о необходимости Томоса для Беларуси заявляли в ПЦУ.

Об этом сообщает RT.

По его словам, подобное навязывается светскими людьми, которые преследуют собственные цели. "Эта тема навязывается нам извне, внутри нет такой потребности", - сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

Священнослужитель напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на провозглашении автокефалии белорусским духовенством настаивали нацистские оккупационные власти и белорусские коллаборационисты.

В августе текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция желает создать автокефальную православную церковь. Комментируя документ, который лидер страны назвал программой белорусской оппозиции, он отметил, что реализация пунктов в части религии может привести к межконфессиональной и межнациональной войне.

Ранее Белорусская православная церковь пригрозила Константинополю разрывом отношений из-за Томоса для Украины.

Напомним, что "крестный отец" ПЦУ Петр Порошенко на пару с Арсением Яценюком призвали Лукашенко провести новые выборы в Беларуси.