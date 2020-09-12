Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится в Одесской области с рабочим визитом, разъезжает на территории города с кортежем из девяти автомобилей.

Об этом сообщает PavlovskyNews у себя в Telegram-канале.

"Зеленский ездит по Одессе кортежем из 9 автомобилей. Наш журналист снял въезд автомобиля президента с сопровождением на территорию Одесского морского порта. До этого он был на партийной встрече в Зеленом театре", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Зеленский также планирует посмотреть, как ремонтируется мост через Хаджибейский лиман, посетить новый детский сад в Авангарде и одесскую филармонию.

При этом в Одессу Зеленский должен был поехать еще 2 сентября, однако тогда визит был сорван из-за ситуации с танкером Delfi.

Зеленский с кортежем заезжает на территорию Одесского морского порта. Скриншот: Telegram/PavlovskyNews

Напомним, визит Зеленского в Одесскую область связан с представлением проекта развития региона до 2027 года.

Также мы рассказывали, что появились фото отбуксированного в Черноморск танкера Delfi. Стоимость эвакуации составила около 14 млн гривен.