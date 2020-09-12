Киевские школы с понедельника, 14 сентября, будут работать по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, несмотря на то, что Киев оказался в оранжевой зоне во время нового деления страны на эпидемиологические зоны.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В условиях оранжевого уровня эпидемиологической опасности столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах, сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

"14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений - все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка", - сообщил Мондриевский.

Он также отметил, что в Киеве уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, "на карантин закрыто всего две из 428 школ". "В то же время, мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", столичные школы начали новый учебный год фактически в обычном режиме, но с карантинными ограничениями (маски, антисептики, отмена кабинетной системы, разное начало уроков для разных классов). При этом защитные меры не особо спасают, ведь отдельные классы и школы начали закрываться на карантин буквально с первого для учебы.

"Страна" также писала о том, что столичных учителей уже готовят к дистанционке, их попросили разработать расписания уроков на удаленке. По информации "Страны", все столичные школы могут перевести на дистанционное обучение уже в октябре, причем, среди причин не только эпидемия, но и возможность сэкономить и приближающиеся местные выборы.