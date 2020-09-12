Правительство Афганистана и боевики движения "Талибан" официально начали свои первые в истории мирные переговоры, направленные на завершение войны, которая длится десятилетия.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, церемония открытия переговоров состоялась в столице Катара Дохе. Это первая персональная встреча талибов и правительства Афганистана за почти 20 лет конфликта. "Талибан" всегда называл правительство марионеткой Запада, отказываясь при этом от контактов.

Докладчиками на церемонии стали председатель Высшего совета Афганистана по вопросам национального примирения Абдулла Абдулла, заместитель лидера "Талибана мулла" Абдул Гани Барадар и государственный секретарь США Майк Помпео.

Предполагается, что старт переговоров "лицом к лицу" начнется в понедельник, 14 сентября. Главной темой станет долгосрочно прекращение огня и политическое урегулирование конфликта, поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время.

Напомним, в августе власти США выступили с заявлением о сокращении военного контингента в Афганистане до менее пяти тысяч человек.

Также "Страна" писала, что весной Трамп уже заявлял, что Афганистан должен сам о себе позаботиться после вывода американских войск. В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

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