Оппозиция Белоруссии запланировала на воскресенье, 13 сентября, проведение Марша героев в Минске. В шествии примут участие активисты, которые отличились в период протестов.

Об этом сообщает телеграм-канал Nextа.

Марш объявлен на 13 сентября на 14:00. "Этот марш будет очень знаковым и необычным, будьте готовы к мобильности", - говорится в сообщении.

В обращении к гражданам оппозиция напомнила про Марию Колесникову, которая разорвала паспорт и не дала себя выдворить в Украину, сотрудников спасательной станции "Комсомольское озеро", которых судили за то, что они спасали людей, прыгнувших в воду, когда убегали от силовиков. Также упоминается Юрий Корзун, который приковал себя наручниками в шахте и спасатель из МЧС, который отказался снимать бело-красно-белый флаг.

При этом сегодня без объяснения причин лидера оппозиции Беларуси Марию Колесникову перевели из СИЗО Минска в город Жодино. Ей инкриминируют попытку захвата власти в Беларуси.