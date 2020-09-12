Курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые получили тяжелые травмы в результате аварии, спровоцированной пьяным майором ВСУ Владимир Холодный, отказались от предложенной компенсации.

Об этом заявили сами девушки во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, передает "Суспільне".

"Они (семья военного – Ред.) предлагали нам компенсацию. Мы от нее отказались, потому что знаем, что у него жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не виновата и не должна нести этот груз", - сказала пострадавшая Александра Гуй.

Похожее мнение высказала и другая пострадавшая Галина Николин. По ее словам, семья военного не должна нести ответственность за "его неадекватные действия".

"Я понимаю, что все будет хорошо, потому что "а как по-другому?". Уже случилось и случилось. Вернуть уже ничего нельзя. Будем людьми нового поколения – будем киборгами. Вот и все", - рассказала она.

При этом действиями следователя пострадавшие курсантки недовольны, поскольку он ни единого раза не явился к ним для того, чтобы взять сведения.

Напомним, происшествие случилось 25 августа в Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической. Тогда пьяный майор за рулем авто сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате девушки получили тяжелейшие травмы. Двоим из них пришлось ампутировать по одной ноге.

26 августа суд отправил майора под стражу, ему грозит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Позже выяснилось, что виновник аварии перед тем, как совершить наезд на курсанток, пугал их.