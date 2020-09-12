В Субботу, 12 сентября, лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову внезапно перевели из СИЗО №1 в Минске в СИЗО города Жодино.

Об этом сообщает портал TUT.by в Telegram со ссылкой на штаб экс-участника выборов президента, банкира Виктора Бабарико, который Колесникова ранее представляла.

Перевод состоялся без объяснения причин, теперь Колесникова находится в изоляторе в городе Жодино Минской области.

Ранее в СИЗО № 1 предположительно держали и Сергея Тихановского, мужа бывшей соперницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, который должен был участвовать в президентской кампании. 17 августа, в день рождения блогера, под окнами СИЗО прошла масштабная акция в его поддержку, после чего Тихановского перевели.

Напомним, лидер оппозиции официально стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое возбудили по факту создания Координационного совета Белоруссии. Помимо Колесниковой, арестовали ее адвоката Илью Салей и члена президиума совета Максима Знака.

Как сообщала "Страна", Лукашенко исключает переговоры с Координационным советом оппозиции, называя протестующих "буржуйчиками, которые хотят власти".