Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина продолжает собственное расследование по делу о "пленках Деркача", и сейчас проводится экспертиза на подлинность аудиофайлов.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит. Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", - сказала она.

Помимо этого, Венедиктова также рассказала, что следователи будут "приходить к собственным выводам", не ориентируясь на результаты расследования Соединенных Штатов. Она намекнула на новые проблемы для Порошенко, при этом ни Шустер, ни Венедиктова не называют имя экс-президента.

"Там несколько статей, которые инкриминируются в квалификацию и вписаны в ЕРДР. Но все-таки, мое лично впечатление на сегодняшний день – если мы будем говорить о коррупции - это будет политическая коррупция. Доказывать, что там была государственная измена, опять же таки, нужно это проверять. Просто голословно об этом заявить недостаточно. Нам нужно переходить в состав преступления и разбирать его по элементам", - рассказала она.

Однако в данном деле, утверждает Венедиктова, правоохранители не должны пиариться:.

"Мне кажется, правоохранители не имеют права хайповать. Следствие продолжается, следственные возможности мы стараемся не потерять, ждем результатов исследований… У нас свое следствие продолжается, мы будем приходить к своим выводам", - сказала она.

Ирина Венедиктова рассказала о ситуации с "пленками Деркача". Смотреть с 23:40. Видео: YouTube/Shuster Online

Напомним, 9 июля, нардеп Андрей Деркач, ранее уже публиковавший скандальные записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародовал на пресс-конференции их новую часть.

"Страна" писала, что по одной из версий записи разговоров передал Деркачу экс-генпрокурор Луценко. Также мы писали, что за обнародованием записей может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Также мы рассказывали, что 10 сентября власти США ввели новые санкции из-за вмешательства в американские президентские выборы. Ограничения касаются трех граждан Российской Федерации и одного украинца - народного депутата Андрея Деркача. Сам нардеп назвал это "местью демократов".