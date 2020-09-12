Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую идею по эксплуатации мавзолея на Красной площади в Москве, если тело Владимира Ленина будет похоронено.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Организаторы конкурса отметили, что пребывание тела Владимира Ленина в "самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого", противоречит современным представлениям о вечной памяти, "нарушает русскую православную традицию, а также волю самого вождя".

В Союзе архитекторов России считают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания - фанерной, деревянной, гранитной. Участникам конкурса предлагается составить генеральный план по маршруту, который бы связывал Мавзолей с музеем на Воздвиженке. Приветствуются и другие идеи использования Мавзолея.

Регистрация участников конкурса проводится до 19 октября, объявление результаты планируют огласить 13 ноября. В состав жюри приглашены глава Минкульта РФ Ольга Любимова, лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Как сообщала "Страна", большинство россиян уже несколько лет хотят вынести тело Ленина из Мавзолея. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина Китаю или Вьетнаму, а депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Мавзолей творца революции на Красной площади в Москве это пережиток, который не в состоянии заполнить духовный вакуум россиян.