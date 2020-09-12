В пятницу вечером, 11 сентября, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опубликовал снимки отбуксированного в Черноморск танкера Delfi.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

Так, министр рассказал о действиях чиновников, предпринятых для эвакуации судна с пляжа в Одесской области и опубликовал фото с уже отбуксированным танкером, который находится в Черноморском порту в специально определенном участке.

"Там он будет пребывать до завершения всех формальностей и определения его окончательной судьбы. АМПУ в судебном порядке урегулирует этот вопрос с судновладельцем", - говорится в сообщении.

Танкер Delfi в порту Черноморска. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

В то же время директор дочерней компании "Краншип" Андрей Иванов, специалисты которой убирали судно с мели, рассказал о стоимости операции.

"Суммарная стоимость работ превысила стоимость контракта и, по предварительным подсчетам, составила порядка полумиллиона долларов", - сказал он.

В ходе операции, рассказал он, пришлось герметизировать пробоины корпуса танкера, а также откачивать около 300 тонн песка и ила.

Танкер Delfi в порту Черноморска. Фото: portnews.ru

Как сообщала "Страна", танкер Delfi потерпел крушение в ноябре 2019 года. В результате сильного урагана в порту "Южном" судно сорвало с якоря и унесло в море. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа "Дельфин".

На протяжении года танкер несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих - судно удалось поставить на киль 26 августа.

В пятницу, 11 сентября, затонувший танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска и пришвартовали. Транспортировка танкера началась рано утром при помощи двух буксиров и плавучего крана.