Алгоритмы диспетчеризации "скорой помощи" в Украине изменятся в 2021 году. Все вызовы будут делиться на 4 категории: критический, экстренный, неотложный и непрофильный. При этом бригада должна будет оказаться практически немедленно на месте вызова в случае критического вызова.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал во время пресс-брифинга о запланированных мероприятиях по развитию скорой помощи.

По словам Степанова, также вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать "скорая помощь", которая ближе всего к нему находится, вне зависимости от прописки и других факторов.

Сейчас в нормативную скорость проезда укладывается 31% бригад экстренной медицинской помощи. В 2021 году эта цифра должна достичь 60%, в 2022 году – 75%, а в 2023 – до 85%.

"Мы изменяем маршрутизацию, то есть мы четко определяем маршруты в зависимости от состояния пациента. То есть в зависимости от того, какое состояние пациента, будет четкий маршрут – в какое заведение везти пациента, где его уже будут ждать", – рассказал глава Минздрава.

Максим Степанов также отметил, что министерство предлагает повышать оплату именно медицинской помощи. В этом году на "экстренную помощь" правительством было дополнительно выделено 1 млрд 260 млн грн, то есть повышен тариф на экстренную медицинскую помощь. "С сентября месяца все медработники начнут получать доплаты к заработной плате. Также в 2020 году у нас есть 992 млн грн, за которые проводится закупка машин экстренной помощи: мы собираемся купить около 400, далее еще 700 – в 2021 году и 707 – в 2022 году. Это то количество, которое требует замены", – отчитался министр.

Напомним, что еще в июле 2020 года Минздрав поделил вызовы "скорой помощи" на категории - от 10 минут в случае критических вызовов до 20 минут ожидания - в категории "экстренных", неэкстренных и непрофильных случаях.

Как сообщала "Страна", Минздрав готовится к показателям в 4 тысячи зараженных коронавирусом в день., а Степанов предупредил украинцев об "апокалиптических картинах" в случае несоблюдения карантина.