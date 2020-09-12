В ближайшие сутки в Украине будет сухая погода, однако ночью стоит ожидать похолодания до +6 градусов по Цельсию.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, ветер будет преимущественно переменный, в районе 3-8 м/с. В Приазовье ожидается усиление до 7-12 м/с.

В ночь на воскресенье, 13 сентября, температура будет в районе 6-11 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 23-28 тепла. На Закарпатье ожидается 26-31 со знаком "плюс", а ночью от 10 до 15 градусов.

В Киеве в воскресенье будет тепло и сухо: 26-27 градусов тепла. Ночью же похолодает до 9-11 по Цельсию.

Похожей ситуация будет и в понедельник, 14 сентября. Ветер в районе 5-10 м/с, а в Приазовье до 12 м/с. Ночью ожидается до 9-14 градусов, а в восточных областях похолодает до 6-11 по Цельсию.

На побережье морей ночью будет 15-19 градусов, а днем от 22 до 27. В южной части и на Закарпатье воздух прогреется до 25-30 тепла.

В Киеве в понедельник будет сухо и тепло: 24-26 градусов, а ночью около 12-14 тепла.

Напомним, в первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд.

Также мы писали о том, что за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.