38-летний капитан танкера Maersk Etienne Владимир Ерошкин и его команда месяц назад спасли в море 27 африканских мигрантов, включая одну беременную женщину. Теперь танкер не принимает ни один порт ЕС. А команда пытается не допустить, чтобы кто-то из спасенных людей покончил с собой.

Об этой истории сообщает ВВС.

В настоящее время танкер стоит у берегов Мальты, это третий и самый длинный в 2020 году случай в Средиземном море, когда коммерческое судно не пускают в один порт. Другие инциденты удавалось решить за неделю. На борту танкера Maersk Etienne помимо 21 человека экипажа находятся беженцы из африканских стран (25 мужчин, одна женщина и один ребенок). "Мы стоим на месте. Сейчас у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принять этих людей", - рассказал Ерошкин.

Сам он из Одессы, с 2011 года работает на датскую компанию.

По словам украинца, ситуация стала критической, судно парализовано и не может никуда отправиться, оно не предназначено для перевозки пассажиров, а экипаж не участвовал в спасательных операциях. В команде нет людей, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. "Каждый день люди сильнее ощущают отчаяние. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить безопасность и санитарно-гигиенические условия", - сказал он.

Ерошкин рассказал, что 4 года назад на пике миграционной кризиса сотни людей погибали в воде, но все было совсем иначе. Тогда судно Ерошкина решило отклониться от курса, чтобы спасти 353 человека. Через 24 часа они сошли на берег в Италии.

Согласно международной конвенции по охране человеческой жизни на море с 1974 года, сказано, что любое судно обязано безотлагательно прийти на помощь людям, оказавшимся в трудном положении. Спасенных в море людей должны принять в ближайшем порту. В случае с танкером Maersk Etienne этого не произошло.

Как сообщала "Страна", на конец 2019-начало 2020 года число беженцев в мире достигло 79,5 млн. За год 9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, насилия, конфликтов и страха преследования, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, что в итальянских тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов отбывают срок 158 украинских моряков.

Также "Страна" писала, как темнокожий асфальтоукладчик Бен, который еще в декабре 2019 просил президента о гражданстве Украины, до сих пор не получил паспорт. После своего бегства из Конго Бен уже почти 8 лет живет в Украине нелегально - у него нет паспорта. Он хотел его сделать, но в миграционном отделе ему говорили, что это его личные проблемы, так как он сам приехал в Украину и сам должен во всем разобраться.