В Кривом Роге по состоянию на утро субботы, 12 сентября, десятый день продолжается подземная и наземная акция протеста шахтеров Криворожского железорудного комбината.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец у себя на странице в Facebook.

"Десятые сутки 241 горняк шахт Криворожского железорудного комбината продолжает подземную акцию протеста. И хотя пресс-служба КЖРК поспешила дать релиз о подписании Меморандума — очень бегло в нем отметила, что документ подписан только одной стороной. Со стороны правления КЖРК. Горняки оставили переговоры, не согласовав предложенные условия. Поэтому подземная и наземная акции протеста в Кривом Роге продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на утро субботы, бастуют на следующих шахтах:

Октябрьская – 27 шахтера;

Родина – 80 шахтеров;

Терновская – 56 шахтеров;

Гвардейская – 78 шахтеров.

В Кривом Роге десятый день продолжаются протесты шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в забастовке участвовали 393 работника. В тот же день туда должны были выехать представители центрального офиса Службы Гоструда "в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей".

Позже "Страна" рассказывала, что руководство железорудного комбината в Кривом Роге отказалось выполнять требования шахтеров. В связи с этим на ситуацию призвали повлиять премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского.