В Сумской области утром 12 сентября произошло крушение легкомоторного самолета. Информация поступила в Службу спасения "101" в 08:10.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"В поле, вблизи с. Дьяковка, Бурынского района, произошло падение легкомоторного самолета, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб", - указывается в сообщении.

На место чрезвычайного происшествия привлекались дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части из г. Бурынь и отделения группы специальной пожарной техники на специальной аварийно-спасательной машине из города Сумы.

На месте падения самолета работает мобильно-оперативная группа Управления ГосЧС Украины в Сумской области. Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлечено 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, по факту крушения было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бурынского отделения полиции, следственно-оперативная группа полиции Сумской области и экспертно-криминалистическая лаборатория Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ Нацполиции.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области самолет совершил аварийную посадку в поле.

Также стало известно о крушении легкомоторного самолета под Киевом 17 июля. К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв.

В июне 2020 года в сети появились фото с места крушения самолета в Одессе с двумя пилотами на борту. Напомним, в результате крушения оба пилота погибли. По данным одного из очевидцев происшествия, "скорая", которую вызвали для оказания им помощи, не приезжала к месту трагедии в течение 15 минут.