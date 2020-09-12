Киев установил новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом. Заболели 428 человек
По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Киеве подтвердились 428 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с момента начала эпидемии.
Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 428 человек. Пять больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 266 киевлян", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в Киеве подтвердились 16 591 случай заражения коронавирусом. Среди заболевших:
- 223 женщины (от 18 до 89 лет);
- 186 мужчин (от 18 до 90 лет);
- 9 девочек (от 4 до 14 лет);
- 10 мальчиков (от 4 до 16 лет).
Помимо этого, по словам Кличко, заразились также 12 медиков. Выздоровели за сутки 97 человек.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Днепровском районе – 65 человек. В Дарницком заразились 64 киевлянина, а в Деснянском – 59 пациентов.
Напомним, По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине подтвердились новые 3103 случаев заражения коронавирусом. Скончались за сутки 72 человека - в "лидерах" оказались Хмельницкая и Одесская области.