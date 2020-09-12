По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Киеве подтвердились 428 случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с момента начала эпидемии.

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 428 человек. Пять больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 266 киевлян", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в Киеве подтвердились 16 591 случай заражения коронавирусом. Среди заболевших:

223 женщины (от 18 до 89 лет);

186 мужчин (от 18 до 90 лет);

9 девочек (от 4 до 14 лет);

10 мальчиков (от 4 до 16 лет).

Помимо этого, по словам Кличко, заразились также 12 медиков. Выздоровели за сутки 97 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Днепровском районе – 65 человек. В Дарницком заразились 64 киевлянина, а в Деснянском – 59 пациентов.

Напомним, По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине подтвердились новые 3103 случаев заражения коронавирусом. Скончались за сутки 72 человека - в "лидерах" оказались Хмельницкая и Одесская области.