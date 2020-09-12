Команда президента Владимира Зеленского и ее союзники из "партии войны" готовятся к масштабным фальсификациям на выборах на Донбассе при помощи националистов из "Азова" и других праворадикалов.

Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Вначале без всяких оснований 500 тысяч украинских граждан лишили их избирательных прав, тем самым незаконно уничтожив местное самоуправление в десятках громад подконтрольной Украине части Донбасса. Теперь за счет избирательных манипуляций они и их новые политические "побратимы" готовят масштабную фальсификацию выборов в оставшиеся местные советы Донецкой области.

В частности, в Мангушском районе зарегистрирован факт массовой смены избирательного адреса в посёлках Юрьевка и Мангуш. Более 1500 радикалов из "Азова" и других парамилитарных формирований перемещены для участия в выборах в Мангушской ОТГ. Численность избирателей там, без избирательных гастролеров, около 8000, и полторы тысячи "приезжих" – это 20% голосов, которые позволят манипуляторам исказить реальное волеизъявление людей, проживающих в Мангушской ОТГ и протащить в местный совет своих ставленников.

Цель такого организованного политического туризма - захватить привлекательные земли на берегу Азовского моря и обеспечить реванш партии войны", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа" потребовала от власти прекратить использование административного ресурса и манипуляций в избирательном процессе.

"То, что происходит в Мангуше и в целом на украинском Донбассе, – это политическое рейдерство, организованное Зе-командой. Мы требуем вернуть украденные у людей конституционные права голосовать на выборах, убрать руки от Мангушской ОТГ. Дайте людям жить, работать и выбирать в своем доме без вашего участия. Иначе вы проиграете и уйдете, как ваши нынешние союзники из партии войны Порошенко", - говорится в заявлении партии.

Как сообщала "Страна", ранее "Оппоплатформа" подала в ГБР заявление о преступлении по факту лишения избирателей Донбасса права голоса.

Также напомним, что всего 1,6% живущих не по месту прописки украинцев изменили избирательный адрес.