Бразильского эксперта по изолированным племенам Амазонии 56-летнего Риели Францискато застрелили из лука, когда он с группой приблизился к месту проживания коренных жителей, которых он собирался изучать. Инцидент произошел 9 сентября в отдаленном районе штата Рондония на северо-западе Бразилии около резервации Уру Эу Вау Вау.

Об этом сообщает CNN.

Исследователь работал в Национальном фонде индейцев Бразилии, который занимается изучением и защитой изолированных племен Амазонки уже больше 50 лет. С группой аборигенов, которые застрелили Францискато, до сих пор никто не контактировал. В исследователя из лука выстрелил один из представителей племени.

По словам полицейского, который сопровождал экспедицию, Риели закричал, вытащил стрелу, которая попала в область сердца, пробежал 50 метров и упал замертво. Коллеги отнесли пострадавшего к полицейской машине и отвезли в больницу, но он уже был мертв. "К сожалению, мы потеряли нашего друга", - рассказал журналистам офицер полиции Пауло Рикардо Бресса.

По данным правозащитной организации, аборигены не могут отличить друга от врага, когда речь идет о людях из "внешнего мира". На протяжении веков они сталкивались с агрессией захватчиков, лесозаготовителей и золотодобытчиков, которые стремятся освоить земли Амазонии и вытеснить оттуда коренные народы. Так что к белому человеку они по умолчанию относятся с недоверием.

В видеоинтервью с исследователем, опубликованном Survival International в Твиттере после его смерти, Риели Францискато ясно выражает свои надежды: "Бразилия, которую я хочу видеть в будущем, - это та страна, где все это (земля коренных народов) по-прежнему находится под защитой".

