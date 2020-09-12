Во время переговоров политических советников в рамках "Нормандской четверки" в Берлине Украина не обещала пересмотреть постановление правительства о проведении местных выборов на Донбассе, о чем ранее заявлял Козак. Однако в Верховной Раде действительно зарегистрирована инициатива, которая призывает внести правки в документ.

Об этом рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

По его словам, не обсуждалось вмешательство в работу украинского парламента в ходе встречи политических советников.

"Никто не брал на себя обсуждение компетенции украинского парламента", - сказал он.

В то же время Резников рассказал, что в Верховной Раде в конце июля было зарегистрировано предложение о внесении изменений в постановление о выборах на Донбассе, о чем и были проинформированы представители России.

"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", - рассказал он.

Напомним, 11 сентября в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата". После нее заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак выступил с заявлением о том, что украинская сторона согласилась поменять постановление о местных выборах от 15 июля.

Чуть позже представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин допустил подобное изменение в постановление, поскольку это соответствует Минским договоренностям.