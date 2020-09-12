В Северодонецке Луганской области в ночь на 12 сентября горели 9 автомобилей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, Москвич, Daewoo Sens, Volkswagen lt, две Skoda Octavia, Opel Omega, SsangYong Korando. Пожарные в течение 40 минут потушили возгорание.

Об этом сообщает управление ГосЧС в Луганской области.

Вызов в Службу спасения 101 о том, что на проспекте Гвардейский между жилыми домами горит автомобиль, поступил в 5:14 утра

Прибыв на место пожара спасатели установили, что кроме возгорания автомобиля ВАЗ-2101 произошло возгорание еще восьми единиц автотранспорта. В связи с такими обстоятельствами к тушению автомобилей привлекались дополнительные силы и техника ГосЧС. В 5:52 пожар был ликвидирован. Причины и обстоятельства возникновения пожаров устанавливаются специалистами.

Отметим, что пожарная опасность в последние дни наблюдалась по всей территории страны: спасателей предупредили об угрозе пожаров в зоне отчуждения, а в Донецкой области вспыхнула деревянная церковь XIX века.