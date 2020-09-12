В сети появилось видео, как российский адвокат Эльман Пашаев, который был адвокатом актера Михаила Ефремова, отдыхал в бане со своей женой через несколько дней после приговора артисту. Там они в караоке пели песню "Мурка".

Соответствующий пост разместил у себя блогер Рустем Адагамов в Facebook. Само видео, вероятно, взято из соцсетей семьи Пашаевых.

"Адвокат Ефремова отмечает успешное окончание процесса. Теперь вы видели все", - говорится в сообщении.

На самом видео, которое выложил блогер Слава Удовенко, Пашаев вместе с женой танцует по песню Михаила Гулькова "Мурка".

"Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ передает музыкальный привет Михаилу Ефремову", - говорится в подписи на видео.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал.

Между тем, сторона обвинения просила для актера 11 лет колонии. "Страна" также вела онлайн-репортаж о том, как Ефремову выносили приговор - знаменитости дали восемь лет лишения свободы.