С 11 сентября официально начали свою работу отреформированные после переаттестации областные прокуратуры. С этого дня все они изменили свои названия. К примеру, прокуратура Киевской области стала именоваться Киевская областная прокуратура, а прокуратура города Киева - Киевская городская прокуратура.

Кроме названий, тотальное изменение произошло и в руководстве, где окопались многие кадры еще назначенные не то, что при Руслане Рябошапке, а даже и при генпрокурорстве Юрия Луценко. Одним из таких прокурорских долгожителей был прокурор Киевской области Максим Киричук, которого согласно завтрашнего приказа пока в статусе и.о. заменит заместительница Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Елена Дымура.

Назначение, по нашим данным временное, пока окончательную кандидатуру на Киевскую область не утвердят в верхах. Причем, по одному из вариантов вернут того же Киричука.

Кроме того, как уже сообщала "Страна", пока не утверждены еще окончательные кандидатуры на прокуроров Донецкой и Одесской областей - там также назначены исполняющие обязанности.

Часть прокуроров будет переназначено на свой пост (это прокурор Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, прокурор Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, прокурор АР Крым - Игорь Поночевный, в Винницкой области - Александр Бутович, Черкасской-Александр Воронин). Все остальные кадры планируется заменить или уже заменены.

По информации нашего источника в Офиса генпрокурора, по части кандидатур уже зарегистрированы приказы о назначении многих прокуроров областей, остальные будут легализованы в самое ближайшее время.

В Волынской области вместо Тараса Безрукого, делегированного туда еще экс-замом Виктором Чумаком, будет работать бывший первый зам Черновицкой областной прокуратуры Виктор Тымчук.

Примечательно, что накануне увольнения Тарас Безрукий планировал провести прямую линию в местном издании, возможно, до последнего был уверен в том, что останется на посту, так как его родители занимаются крупным бизнесом в регионе. Но не сложилось.

О новом прокуроре Тымчуке известно, что в органах прокуратуры он работает с июня 1998 года. Прошел многие карьерные ступени в Черновицкой области, работая на должностях помощника и старшего помощника прокурора города, прокурора отдела, старшего прокурора отдела, заместителя начальника отдела и начальника отдела прокуратуры Черновицкой области. С января-2016 по апрель-2020 занимал должность начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием, осуществляемым территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Черновицкой области.

Вероятно, близость к Черновицкой прокуратуре сдружила его с нынешним влиятельным замом Венедиктовой - Игорем Мустецой, который, скорее всего, и мог посодействовать продвижению старого коллеги.

В Днепропетровской области еще в конце августа был официально назначен руководителем Сергей Бижко, который до этого работал в области на должности зама.

О нем известно, что он начал работу в органах прокуратуры в 1998 году. Работал на разных должностях в райпрокуратуре Днепропетровска и различных отделах прокуратур Днепропетровской области. При президентстве Порошенко возглавлял прокуратуру Краматорска.

На Житомирщине смещен Олег Васылив, который демонстрировал поразительную прокурорскую живучесть. Он сумел удержаться в органах прокуратуры после оглушительного скандала в 2014 году с ограблением ювелирного магазина "Граф" в центре Киева, в котором обвиняют бывших на то время сотрудников прокуратуры и милиции Печерска. После этой "шалости" Васылив был снят с должности прокурора Печерского района, но очень скоро снова возобновил статус-кво в качестве прокурора области.

Вероятно, с тем, чтобы остаться у руля прокуратуры сейчас у Васылива не сложилось, и его заменит Александр Билошицкий, который до этого был подчиненным Васылива и возглавлял прокуратуру провинциального Бердичева.

В Закарпатской области прокурор области Владимир Гаврилюк подал в отставку еще 25 августа. Поговаривают, что он не захотел проходить последний этап переаттестации и дотягивал до пенсии. Сейчас же был подписан приказ о назначении на эту должность молодого прокурора - 31-летнего Дмитрия Казака. Ранее он работал заместителем прокурора Запорожской области.

31 октября 2018 года Казак привлекался к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства по контролю за качеством осуществления процессуального руководства на стадии досудебного расследования. В местной прессе Закарпатья новоназначенцу сразу же припомнили, что его жена в 2019 году выставляла фото из поездки в аннексированный Крым.

Здание Закарпатской областной прокуратуры. В связи с переименованием областных прокуратур, старые название госорганов сбивали буквально накануне начала работы новых прокуратур областей. Фото из Facebook-группы прокуроров

На Хмельнитчине руководство прокуратуры пришлось сменить вынужденно, так как бывший прокурор Олег Синишин 5 сентября скончался в больнице во время лечения от коронавирусной болезни и сопутствующих заболеваний.

Вчера на эту должность был назначен Алексей Олейник, который до этого работал прокурором отдела предупреждения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора. Ранее занимал различные должности в органах прокуратуры Хмельницкой области и Офисе Генерального прокурора с 2002 года.

Его жена тоже работник прокуратуры.

В Запорожской области бывшего прокурора Владимира Калюгу переместили на аналогичную должность в Херсон.

По некоторым данным, он недавно также переболел коронавирусом, но успешно поборол недуг и уехал руководить приморским регионом. Новым прокурором Запорожской области согласно приказа Венедиктовой от 10 сентября стал Виктор Приходько. Известно, что 51-летний Приходько занимал должность заместителя прокурора Кировоградской области с 2015 года, а ранее был руководителем Светловодской межрайонной прокуратуры и прокурором Александрии на Кировоградщине.

На Полтавщине вместо Ярослава Голинского придет работать Антон Столетний. Хоть ему всего 41 год, но он уже успел получить звание профессора. Имеет запатентованные изобретения в сфере внедрения Единого реестра досудебных расследований, является доктором юридических наук и автором многих учебников и монографий в сфере юриспруденции.

В целом, это старый прокурорский кадр, который при генпрокурорстве Виктора Пшонки возглавлял одно из ключевых Управлений в Генпрокуратуре. В последнее время Столетний работал в Академии прокуратуры,но после ее ликвидации остался без работы.

Вероятно, своим назначением он обязан тем, что в 2019 году был советником Венедиктовой во время ее руководства Государственным бюро расследований.

На Ивано-Франковщину должен прийти руководить Роман Хима, вся карьера которого выстраивалась в этих краях. Последние его места работы до назначения - прокурор Тисменицкой и Коломыйской местных прокуратур.

Новым прокурором Ровенской области стал бывший заместитель прокурора Кировоградской области Андрей Рудницкий. Он сменил на этом посту Антона Войтенко, который возглавил прокуратуру Львовской области.

Андрей Рудницкий в органах прокуратуры работает с ноября 1996 года.

Ранее трудился прокурором Суворовского района Одессы и начальником отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Одесской области. В 2017 году занимал должность заместителя областного прокурора Кировоградщины.

Новый прокурор Львовщины Антон Войтенко до перевода в Галичину работал на различных должностях в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Прокуратуру Черновицкой области возглавила Ирина Кравченко. До этого ведомством руководил Адриан Дутковский. В центральном аппарате Генеральной прокуратуры Ирина Кравченко работает с 2015 года. Ранее она возглавляла кадровый отдел прокуратуры города Киева.

Еще одну рокировку Венедиктова провела между прокуратурами Кировоградской и Сумской области. Прежний руководитель Алексей Тубелец уехал, чтобы возглавить прокуратуру Сумщины, а на его место пришел бывший первый зам-Владимир Твердохлеб.

В Николаевской области из статуса и.о. в полноправного руководителя прокуратуры перешел Денис Фальченко, исполнявший обязанности прокурора области с 5 июня этого года.

До этого Фальченко был прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области. Ранее он работал прокурором Дергачевского района. Также поговаривают, что во времена президентства Виктора Януковича он входил в группу прокуроров по одному из дел, которое расследовала прокуратура против Юлии Тимошенко.

В Луганской области руководителем назначили Николая Прыбигу. Последнее его место работы - прокурор отдела Генпрокуратуры.

Начинал карьеру следователем в милиции. В органах прокуратуры - с ноября 2005 года. Работал на должностях следователя прокуратуры Новопсковского района, помощника прокурора и следователя прокуратуры Ленинского района Луганска, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Луганской области, с октября 2012 года - заместитель Луганского прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. После Майдана возглавлял Новоайдарскую прокуратуру.

Тернопольскую область возглавил бывший военный прокурор Дарницкого гарнизона молодой сотрудник Николай Петришен. Вероятно, такой стремительной карьерой он обязан отцу, который возглавляет прокуратуру Киевского гарнизона и судя по всему сохранил разветвленные связи в верхах.

Кстати, до Петришина областную прокуратуру возглавлял ставленник Чумака - также бывший военный прокурор Петр Бойко. С чем связана тенденция назначения в область бывших военных прокуроров доподлинно неизвестно, однако в лице Петришина она была продолжена.

На Черниговщину прокурором области утвержден бывший начальник второго отдела процессуального руководства Запорожской облпрокуратуры Сергей Василина.

Во время работы в Запорожье в местной прессе часто упоминалось имя не самого прокурора, а его супруги - Ольги, которая является одной из основательниц компании "Південь-буд", специализирующейся на предоставлении услуг в сфере архитектуры, которая только за прошлый год задекларировала 1,5 млн грн прибыли. При том что у самого прокурора по декларации даже машины нет.