Оперативники киевской полиции задержали иностранца, причастного к стрельбе в одном из ресторанов города Украинка в начале сентября. В результате конфликта были ранены двое мужчин, за жизнь которых боролись столичные лекари.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, было установлено местонахождение основного организатора конфликта. Им оказался 32-летний гражданин РФ, который уже имел проблемы с законом.

Оперативники задержали фигуранта перестрелки в Киеве, где он скрывался от правоохранителей. Сейчас иностранец задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Мера пресечения для задержанного выберет суд.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников стрельбы у кафе, продолжаются.

Как сообщала "Страна", группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие. Установлено, что именно задержанный полицейскими россиянин прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей города Украинка, за жизни которых в дальнейшем боролись врачи.

Напомним, только за первое полугодие в Украине были обезврежены 11 банд, из которых восемь были в Киевской области. Среди них была и банда, которая устроила стрельбу в Броварах. Однако заказчиков преступления до сих пор установить не удалось.