По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине подтвердились новые 72 случая смерти пациентов, которые были заражены коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, больше всего смертей было зафиксировано в Хмельницкой области – 15 случаев. На втором месте оказалась Одесская область, где за сутки скончались семь человек.

А вот в Киевской и Харьковской областях скончались по шесть пациентов.

Напомним, что абсолютный антирекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован в Украине 4 сентября. Тогда подтвердились 75 смертей от Covid-19.

Также "Страна" писала, что на сегодняшнее утро в Украине подтвердились 3 103 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, мы сообщали, что с понедельника, 14 сентября, Киев переходит в "оранжевую" карантинную зону, которая предусматривает ряд ограничений.