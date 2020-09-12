В лидерах - Хмельницкая и Одесская области. В Украине за день умерли 72 человека с коронавирусом
По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине подтвердились новые 72 случая смерти пациентов, которые были заражены коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, больше всего смертей было зафиксировано в Хмельницкой области – 15 случаев. На втором месте оказалась Одесская область, где за сутки скончались семь человек.
А вот в Киевской и Харьковской областях скончались по шесть пациентов.
Напомним, что абсолютный антирекорд по количеству смертей от коронавируса был зафиксирован в Украине 4 сентября. Тогда подтвердились 75 смертей от Covid-19.
Также "Страна" писала, что на сегодняшнее утро в Украине подтвердились 3 103 случая заражения коронавирусом.
Кроме того, мы сообщали, что с понедельника, 14 сентября, Киев переходит в "оранжевую" карантинную зону, которая предусматривает ряд ограничений.