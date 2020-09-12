Граждане США смогут вернуться к образу жизни, который был до пандемии, не раньше середины или конца 2021 года. Об этом в интервью телеканалу MSNBC сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам главного инфекциониста США, вакцина появится в США в конце этого - начале следующего года.

"Но если говорить о времени, когда будет запущена вакцинация по всей стране, когда большая часть населения, или даже больше, будет привита и защищена, - это вряд ли произойдет раньше середины - конца 2021", - сказал Фаучи.

"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню жизни, это будет намного позже наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021", - уточнил он.

Как сообщала "Страна", летом этого года главный инфекционист США считал, что пандемия коронавируса только начинается.