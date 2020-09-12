Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Королевство Бахрейн согласились подписать мирное соглашение. Это уже вторая страна, которая за последний месяц заключает мир с Иерусалимом.

Соответствующий пост он разместил у себя на странице в Twitter.

"Еще один исторический прорыв сегодня! Наши два великих друга - Израиль и Королевство Бахрейн соглашаются на мирное соглашение – вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!" – говорится в сообщении.

Уточним, что в совместном заявлении США, Израиля и Бахрейна говорится, что стороны продолжат свои усилия, чтобы урегулировать израильско-палестинский конфликт.

Напомним, что лидер Бахрейна – король Хамад ибн Иса Аль-Халиф принял приглашение Трампа присоединится к Израилю и ОАЭ на церемонии подписания мирного соглашения 15 сентября в Белом доме. В тот же день премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аль Заяни подпишут декларацию о мире.

До этого мы рассказывали, что депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Его могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов между разными странами.

Также сообщалось, что Трамп расстроился, что он "спас Эфиопию", а Нобелевскую премию мира получил другой.