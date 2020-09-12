Темпы распространения коронавируса в Украине в последнее время показывают, что страна идет не по самому хорошему сценарию развития болезни. Это может спровоцировать дефицит врачей и больничных коек в будущем.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2 тыс., а сейчас 3 тыс., с одной стороны, а с другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве — мы идем не по самому хорошему сценарию", - сказал он.

При этом, по словам Степанова, уже на отметке в 4 000 зараженных медицинская систума может испытывать недостаток в кроватях и медицинском персонале.

"У нас на сегодняшний день 45% уровень загруженности коек, которые введены уже для лечения больных COVID-19. Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%. Это и с подтвержденным COVID и люди, которые с подозрением, но в целом это 69%, это очень много", - рассказал он.

Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине. Смотреть с 1:48:30. Видео: YouTube/Shuster online

Напомним, в Минздраве показывали свежую статистику смертности от осложнений среди украинцев, которые были вызваны коронавирусом. В частности, показатель упал на 1,4% по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщала "Страна", с понедельника, 14 сентября, Киев переходит на усиление карантина. Столица попала в оранжевую зону, а это значит, что вступают в силу новые ограничения.