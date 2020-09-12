По состоянию на утро субботы, 12 сентября, в Украине подтвердились новые 3103 случаев заражения коронавирусом. Это всего на 41 человека меньше, чем вчера, когда был установлен антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, общее число зараженных достигло показателя в 151 859 украинцев.

Всего с начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3148 пациентов (+72 за сутки). Выздоровел 1341 житель страны (+68 346). Число активных случаев коронавируса составляет 8 0365 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса может привести к краху крупнейших мировых мегаполисов.

Между тем в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоной для всей Украины.

Также писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.