Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 13 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 103 человека, излечился 1 341 пациент и скончалось 72.

Об этом сообщает центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 4 808 случаев;
  • Волынская область - 6 289 случаев;
  • Днепропетровская область - 3 262 случая;
  • Донецкая область - 2 095 случаев;
  • Житомирская область - 4 292 случая;
  • Закарпатская область - 8 625 случаев;
  • Запорожская область - 2 347 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 11 215 случаев;
  • Кировоградская область - 904 случая;
  • Киев - 17 261 случай;
  • Киевская область - 6 849 случаев;
  • Львовская область - 16 914 случаев;
  • Луганская область - 586 случаев;
  • Николаевская область - 1 953 случая;
  • Одесская область - 9 482 случая;
  • Полтавская область - 1 195 случаев;
  • Ровенская область - 10 469 случаев;
  • Сумская область - 2 401 случай;
  • Тернопольская область - 8 882 случая;
  • Харьковская область - 12 584 случая;
  • Херсонская область - 628 случаев;
  • Хмельницкая область - 3 968 случаев;
  • Черновицкая область - 12 117 случаев;
  • Черкасская область - 2 495 случаев;
  • Черниговская область - 2 714 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины был выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.

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