Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 13 сентября
В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 13 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 103 человека, излечился 1 341 пациент и скончалось 72.
Об этом сообщает центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 4 808 случаев;
- Волынская область - 6 289 случаев;
- Днепропетровская область - 3 262 случая;
- Донецкая область - 2 095 случаев;
- Житомирская область - 4 292 случая;
- Закарпатская область - 8 625 случаев;
- Запорожская область - 2 347 случаев;
- Ивано-Франковская область - 11 215 случаев;
- Кировоградская область - 904 случая;
- Киев - 17 261 случай;
- Киевская область - 6 849 случаев;
- Львовская область - 16 914 случаев;
- Луганская область - 586 случаев;
- Николаевская область - 1 953 случая;
- Одесская область - 9 482 случая;
- Полтавская область - 1 195 случаев;
- Ровенская область - 10 469 случаев;
- Сумская область - 2 401 случай;
- Тернопольская область - 8 882 случая;
- Харьковская область - 12 584 случая;
- Херсонская область - 628 случаев;
- Хмельницкая область - 3 968 случаев;
- Черновицкая область - 12 117 случаев;
- Черкасская область - 2 495 случаев;
- Черниговская область - 2 714 случаев.
Напомним, за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины был выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.
Как сообщала "Страна", в Австрии началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции.
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