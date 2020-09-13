В Минздраве показали заболеваемость коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 13 сентября. За последние сутки заразилось еще 3 103 человека, излечился 1 341 пациент и скончалось 72.

Об этом сообщает центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 4 808 случаев;

Волынская область - 6 289 случаев;

Днепропетровская область - 3 262 случая;

Донецкая область - 2 095 случаев;

Житомирская область - 4 292 случая;

Закарпатская область - 8 625 случаев;

Запорожская область - 2 347 случаев;

Ивано-Франковская область - 11 215 случаев;

Кировоградская область - 904 случая;

Киев - 17 261 случай;

Киевская область - 6 849 случаев;

Львовская область - 16 914 случаев;

Луганская область - 586 случаев;

Николаевская область - 1 953 случая;

Одесская область - 9 482 случая;

Полтавская область - 1 195 случаев;

Ровенская область - 10 469 случаев;

Сумская область - 2 401 случай;

Тернопольская область - 8 882 случая;

Харьковская область - 12 584 случая;

Херсонская область - 628 случаев;

Хмельницкая область - 3 968 случаев;

Черновицкая область - 12 117 случаев;

Черкасская область - 2 495 случаев;

Черниговская область - 2 714 случаев.

Напомним, за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины был выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Австрии началась вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции.