Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку со своей должности. Об этом она сказала в интервью программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - заверила Венедиктова.

Она добавила, что и не собирается писать такое заявление, потому что это безответственно.

"Мне просто: я писала программу кандидата в президенты (Владимира Зеленского - Ред.), я писала программу партии "Слуга народа", была в пуле экспертов. Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в кресле, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", - объяснила она свои планы.

Венедиктова также отметила, что если Верховная Рада примет решение, что ей пора уходить с должности генпрокурора, то депутатам придется ее уволить в установленном законом порядке.

"Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", - подчеркнула она.

Также генпрокурор рассказала, чем сейчас занята.

"Я занимаюсь разработкой стратегии развития органов прокуратуры, концепцией развития органов правопорядка. Нельзя в государстве жить без стратегии, без плана, хоть на какую-то перспективу. Поэтому, мне кажется, нам очень важно для органов правопорядка этот план прописать, и перепрошить всё. Вот это мне сейчас очень интересно", - сказала она.

По ее словам, началась перезагрузка областных прокуратур, открылись новые областные прокуратуры.

"Мы занимаемся сейчас очень плотно областными прокуратурами. Закончим с ними, и думаю, что где-то в конце месяца должны стартануть с аттестациями местных прокуратур. Поэтому работы много, и я занята сейчас тем, чем занята", - добавила она.

Венедиктова заверила, что точно знает, кто распускает слухи о ее отставке.

Смотрите интервью с генпрокурором с 2:01:13

Как писала "Страна", информация об уходе Венедиктовой появилась несколько дней назад. Обсуждалось, что на ее место якобы должен прийти нынешний глава СБУ Иван Баканов.

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