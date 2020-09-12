Россиянка Маргарита Грачева, которой муж в 2017 году отрубил кисти рук из-за ревности на почве желание девушки развестись, показала романтическое видео с новым супругом, который узаконил с ней отношения еще год назад.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах пара изучает переулки Санкт-Петербурга, гуляет по набережной, постоянно бегает, целуется и фотографируются. Муж носит возлюбленную на руках, пока та ему улыбается.

В комментариях подписчики девушки отмечают, что та наконец стала выглядеть счастливой и любимой, что явно заслужила.

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Спасибо всем за каждое доброе слово:kissing_heart: А ребятам @khalitov_photography и @dolce_rita_movie спасибо за видео, которое мы снимали часов 6🤪и знакомство с этой песней( она теперь постоянно на повторе:repeat:) Ждём свадебно-годовщинные фото и видео:movie_camera:

Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211) 11 Сен 2020 в 3:14 PDT

Напомним, Грачева показала фото со свадьбы, проведенной еще год назад. Теперь же пара празднует годовщину. В декабре прошлого года Грачев предложил отвезти Маргариту на работу. К тому моменту девушка уже сообщила супругу, что хочет с ним развестись, тем не менее она согласилась на его предложение, поскольку не подозревала об опасности. Грачев вывез ее в лес, перевязал руки жгутом, после чего достал топор и нанес не менее 10 ударов топором по запястьям и кистям рук из-за ревности.Мужчина считал, что развестись супруга хочет из-за любви на стороне. Муж высадил ее у больницы, а сам уехал. Грачеву экстренно госпитализировали в Москву, где врачи смогли восстановить ее левую руку, которую нашли в лесу на месте происшествия. Правую руку девушка потеряла и теперь носит протез.

Вскоре суд дал виновнику трагедии 14 лет строгого режима.

Как сообщала "Страна", сожителю 22-летней девушки, который облил ее бензином и поджег, дали 15 лет тюрьмы.