В Киеве аферист был пойман во время заключения договора о продаже квартиры, которую выдавал за свою после смерти престарелого владельца.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой № 10 сообщено о подозрении 42-летнему мужчине по факту покушения на мошенническое завладение квартирой в Оболонском районе Киева (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", - указано в сообщении.

Отмечается, что мошенник использовал фальшивый паспорт, выдал квартиру за свою и был пойман правоохранителями при попытке продать квартиру ничего не подозревающему гражданину. Задержание произошло во время подписания договора о купле-продаже в офисе частного нотариуса.

Не успев отметить новоселье, новый владелец узнал бы, что квартира принадлежит территориальной общине Киева, так как умерший хозяин не имел наследников.

Полиция изъяла поддельный документ и прочие вещественные доказательства, мошенник взят под стражу, а полиция продолжает досудебное расследование.

Напомним, киевской местной прокуратурой №2 направлено в суд обвинительный акт в отношении супругов по факту незаконного завладения квартирой по поддельным документам киевлянина, который уехал в отпуск.

Как сообщала "Страна", в Украине резко возросли случаи афер и мошенничества с банковскими картами. Число махинаций с платежными картами и банковскими счетами за период с января по июнь возросло до 47 500 по сравнению с 34 700 за аналогичный период 2019 года - увеличение составило 36%.