Ревнивому жениху, который облил бензином и поджег невесту, дали 15 лет тюрьмы
Сожителю 22-летней девушки, который облил ее бензином и поджег, дали 15 лет тюрьмы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"15 лет за решеткой - такой приговор объявил суд в Запорожье мужчине, что сжег свою невесту. Трагедия произошла прошлым летом. Сожитель 22-летней девушки облил ее бензином и поджег прямо под окнами многоэтажки. Потерпевшая получила 90% ожогов", - говорится в сюжете.
Напомним, виной фатальной ссоры стала ревность.
Ранее "Страна" информировала, как в Киеве должник сжег офис частного судебного исполнителя.
Также мы писали, как в Черновцах пьяный мужчина сначала насмерть сбил женщину, потом врезался в другое авто, а после этого сжег свою машину.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.