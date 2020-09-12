Сожителю 22-летней девушки, который облил ее бензином и поджег, дали 15 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"15 лет за решеткой - такой приговор объявил суд в Запорожье мужчине, что сжег свою невесту. Трагедия произошла прошлым летом. Сожитель 22-летней девушки облил ее бензином и поджег прямо под окнами многоэтажки. Потерпевшая получила 90% ожогов", - говорится в сюжете.

Напомним, виной фатальной ссоры стала ревность.

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