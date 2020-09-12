Офис президента Украины опубликовал официальную реакцию на встречу 11 сентября в Берлине политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата".

Главным итогом встречи у Владимира Зеленского считают поддержку призыва Украины о принятии исчерпывающих мер по продлению устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Отчет Офиса появился только спустя более чем два часа после окончания встречи.

Как отметили о Офисе, в состав украинской делегации вошли руководитель Офиса Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

На сайте президента сделали упор на договоренности о продолжении перемирия (что в общем-то и не требовало отдельной встречи, так как о перемирии и так уже было договорено на ТКГ).

"Делегация Украины в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира на нашей земле. Участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и подробности переговоров в минской Трехсторонний контактной группе. Участники поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня", - написала пресс-служба Зеленского.

На встрече Ермак заверил, что Украина сделает все для сохранения перемирия.

"Мы как никто заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", - сказал он.

Также сообщается, что во время встречи большое внимание было уделено освобождению удерживаемых лиц и обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким людям.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемых лиц в ближайшее время", - считают в Офисе.

Кроме того, в Берлине стороны договорились встретиться в формате советников лидеров стран "нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандском формате.

Таким образом, ни о каких прорывах вообщем-то у Зеленского не говорят.

В отличие от Киева, представитель Владимира Путина Дмитрий Козак сказал, что саммит лидеров стран "нормандского формата" в Берлине даже не обсуждали.

Также Козак сообщил, что стороны обсуждали проведение выборов на Донбассе. В отчете Офиса президента об этом, как видно, нет ни слова.