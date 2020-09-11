За последние сутки в Испании зафиксировали почти 5 тысяч новых пациентов с коронавирусом, что является рекордом с 17 апреля.

Об этом сообщает Eldiario.

Так, в течение последнего дня стало известно о 4,7 тысячах новых зараженных испанцев и 48 жертвах осложнений заболевания.

При этом, треть всех случаев зафиксированы в Мадриде и его окрестностях. Всего в стране сообщается о 550 тысячах случаев заражения с начала пандемии и примерно 30 тысячах умерших.

Накануне глава Министерства здравоохранения страны Сальвадор Илья заявил, что, несмотря на высокие темпы заболеваемости, вводить такой же жесткий карантин, как весной, нецелесообразно, так как нынешняя ситуация несравнима с пиком заражений в марте-апреле.

Напомним, власти Италии и Франции сообщают о рекордной заболеваемости коронавирусом по сравнению с последними месяцами. Так, во Франции за сутки заразилось почти 9 тысяч новых пациентов.

Как сообщала "Страна", вторая волна коронавируса в Европе заставляет многие страны снова ужесточать правила въезда-выезда, что бы притормозить распространение Cоvid-19.