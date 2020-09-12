В Тасмановом море у берегов австралийского городка Булли (штат Новый Южный Уэльс) за лодкой серфера Дэйна Вудса увязалась огромная акула.

Видео с опасной попутчицей мужчина опубликовал в своем Instagram.

В комментарии серфер сравнил рыбу с вымершим видом акул мегалодоном.

"Встретил мегалодона сегодня. Он был размером с нашу 5-метровую охотничью Haines (название лодки - Ред.)", - написал австралиец.

Как видно из ролика, гигант ни капли не напугал серфера, а вызвал восторг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dane woods (@daiiwoo) 10 Сен 2020 в 5:23 PDT

Летом "Страна" писала, что встреча с хищником другого серфера окончилась более печально. Большая белая акула убила спортсмена у берегов Австралии, откусив ему ногу.

Мы также рассказывали о нападении в июне акулы на человека у берегов США.