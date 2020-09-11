Определен новый перечень обязательной информации в документах о высшем образовании
Правительство Украины утвердило перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научных степенях).
Соответствующее постановление № 811 от 9 сентября 2020 года "О документах о высшем образовании (научных степенях)" вступит в силу с 1 января 2021 года.
Об этом рассказали в Министерстве образования.
Документ вводит изменения в системе высшего образования Украины как части Европейского пространства высшего образования, которые введены Законом № 392-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования".
В первую очередь изменения касаются процедуры признания квалификаций получателей высшего образования.
Постановлением №811:
- впервые унормируется вопрос выдачи дубликатов документов о высшем образовании, выданных до введения степенного высшего образования;
- утверждается перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научных степенях).
В частности, в постановлении определено, какая обязательная информация должна содержаться в дипломе младшего бакалавра, бакалавра, магистра; дипломе доктора философии, доктора искусства, доктора наук, а также в приложении к диплому европейского образца.
Постановлением также определено, что документы (дубликаты документов) о высшем образовании (научных степенях) государственного образца и приложения к ним, выданные до вступления в силу постановления, действительны и не подлежат обмену.
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