Правительство Украины утвердило перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научных степенях).

Соответствующее постановление № 811 от 9 сентября 2020 года "О документах о высшем образовании (научных степенях)" вступит в силу с 1 января 2021 года.

Об этом рассказали в Министерстве образования.

Документ вводит изменения в системе высшего образования Украины как части Европейского пространства высшего образования, которые введены Законом № 392-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования".

В первую очередь изменения касаются процедуры признания квалификаций получателей высшего образования.

Постановлением №811:

впервые унормируется вопрос выдачи дубликатов документов о высшем образовании, выданных до введения степенного высшего образования;

утверждается перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научных степенях).

В частности, в постановлении определено, какая обязательная информация должна содержаться в дипломе младшего бакалавра, бакалавра, магистра; дипломе доктора философии, доктора искусства, доктора наук, а также в приложении к диплому европейского образца.

Постановлением также определено, что документы (дубликаты документов) о высшем образовании (научных степенях) государственного образца и приложения к ним, выданные до вступления в силу постановления, действительны и не подлежат обмену.

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