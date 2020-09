Ученые опубликовали фото коронавируса (SARS-CoV-2) на эпителиальных клетках бронхов человека. Макроснимки были получены с помощью сканирующего электронного микроскопа через 96 часов после заражения тканей легких.

Фотографии показало издание The New England Journal of Medcine.

Чтобы получить четкую картинку, исследователям пришлось постараться. В лабораторных условиях коронавирус был инокулирован (инокулирование - введение живых микроорганизмов, инфицированного материала, сыворотки и т.п. в ткани или питательные среды) в эпителиальные клетки бронхов человека. Процедура была проведена в учреждении с третьим уровнем биобезопасности.

При этом инфицирование было сильным: соотношение вирусных частиц к целевым клеткам дыхательных путей составляло 3:1. Затем. через четверо суток после заражения, клетки исследовали с применением сканирующей электронной микроскопии.

На фото видна зараженная ресничная клетка с нитями слизи на кончиках ресничек. При большем увеличении видна структура и плотность вирионов (полноценных вирусных частиц, состоящих из нуклеиновой кислоты и капсида) SARS-CoV-2, продуцируемых эпителиальными клетками дыхательных путей человека.

Снимок, на котором видна структура вирионов

Продукция вируса составляла примерно 3×106 бляшкообразующих единиц на культуру.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые США обнаружили сходство коронавируса с раковой опухолью.

Мы также писали, что новый коронавирус в сотни раз лучше связывается с клетками человека, чем его ближайший родственник RaTG13.