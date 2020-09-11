Французские врачи сообщают о возобновлении роста заболеваемости коронавирусом среди граждан за последние несколько дней.

Об этом сообщает Lexpress со ссылкой на слова главы Минздрава страны Жана Кастекса.

Так, за последние сутки было зафиксировано еще 9,4 тысячи пациентов, днем ранее - 9,8 тысяч, что стало рекордом с начала пандемии. Кроме того, за последние сутки от осложнений заболевания умерло 80 человек, общее количество жертв коронавируса во Франции составило 31 тысячу человек.

"Особенно беспокоит, что впервые за многие недели мы фиксируем значительный рост числа госпитализаций", - заявил Кастекс и призвал граждан ответственнее относиться к возможным последствиям.

Отметим, всего во Франции сообщается о 360 заражениях в этом году.

Напомним, власти Италии и Франции сообщают о рекордной заболеваемости коронавирусом по сравнению с последними месяцами. Так, во Франции за сутки заразилось почти 9 тысяч новых пациентов.

Как сообщала "Страна", вторая волна коронавируса в Европе заставляет многие страны снова ужесточать правила въезда-выезда, что бы притормозить распространение Cоvid-19.