Верховный Суд согласился с позицией судов предыдущих инстанций, которые удовлетворили иск к коммунальному предприятию, в котором истица просила обязать ответчика исключить из учета по ее лицевому счету задолженность предыдущих владельцев квартиры.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ВС.

Верховный Суд указал, что в соответствии со ст. 20 Закона "О жилищно-коммунальных услугах" потребители обязаны оплатить жилищно-коммунальные услуги, если они фактически пользовались ими.

То есть новый владелец имущества не обязан возвращать долги предыдущего владельца, если суд установит, что он не брал на себя обязанность по их уплате.

Договоры о предоставлении услуг не отягощают имущества, поэтому при отсутствии соответствующего условия в договоре об отчуждении недвижимого имущества суд должен отказывать в удовлетворении исковых требований к новому владельцу, поскольку надлежащим ответчиком является предыдущий владелец.

Также Верховный Суд указал на безосновательность кассационной жалобы в части неприменения судами ч. 3 ст. 7 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", согласно которой в случае отчуждения квартиры или нежилого помещения происходит приобретение новым собственником всех обязанностей предыдущего владельца как совладельца.

Указанная статья регулирует обязанности совладельцев многоквартирного дома.

Согласно ч.2 этой статьи каждый из них несет обязательства по надлежащему содержанию, эксплуатации, реконструкции, реставрации, текущего и капитального ремонтов, технического переоснащения общего имущества многоквартирного дома пропорционально его доле совладельца.

Толкование приведенной нормы права позволяет сделать вывод о том, что в данном случае речь идет о переходе от предыдущего владельца к новому владельцу обязанностей именно как совладельца многоквартирного дома, предусмотренных законом, а не долгов предыдущего владельца по оплате за ЖКУ.

ВС указал, что действующим законодательством не предусмотрена обязанность покупателя квартиры платить долги предыдущих владельцев (нанимателей) квартиры за полученные ими ранее жилищно-коммунальные услуги, если это прямо не оговорено в договоре купли-продажи.

Ранее Верховный суд рассказал об особенностях защиты жилищных прав в случае аварийности жилья.

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