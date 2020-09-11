Антикоррупционные органы переквалифицировали на мошенничество дело о вымогательстве взятки чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей, которая была задержана в ноябре прошлого года.

Об этом свидетельствуют материалы дела, обнародованные в реестре судебных решений.

Прошлой осенью во время негласных следственных действий был задокументирован факт вымогательства группой чиновников. Кондзеля и другие высокопоставленные лица требовали с физического лица 300 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Группа была задержана, на ее участников открыли дело о вымогательстве.

23 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в части "вымогательство неправомерной выгоды". Фигурантам вручили новое подозрение, в котором осталась только статья "мошенничество". Прокурор пришел к выводу, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства ко взятке.

Дескать, в разговорах фигуранты ни разу не упоминали, что деньги нужно передать конкретному должностному лицу. К тому же они не имели полномочий назначить члена наблюдательного совета "Нафтогаза", за что им должны были передать средства.

Прокуратура посчитала, что фигуранты пытались ввести в заблуждение человека, с которого хотели получить деньги. И поэтому рассказывали о своей якобы влиятельности. Поэтому часть дела о взятке нужно закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Такая переквалификация не означает смягчения возможного наказания. Статья о взятке, которую инкриминировали Кондзеле, предусматривала наказание в виде тюремного срока от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. В то же время за мошенничество наказание может достигать от 5 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Переквалификацию прокомментировали у Владимира Зеленского.

"Офис президента Украины не терпит коррупции и взяточничества в любых проявлениях. Исключений в этом нет и для работников Офиса. Наоборот - к госслужащим, которые обеспечивают деятельность главы государства, действуют строгие требования прозрачности и добросовестности. Потому что президент - это гарант соблюдения Конституции, законов, прав и свобод в государстве. Нетерпимость к недоброчесности была не раз продемонстрирована во время громкого задержания директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели по подозрению в мошенничестве осенью прошлого года. Мы убеждены, что ни один факт взяточничества и мошенничества не должен остаться без внимания антикоррупционных и правоохранительных органов", - заявили в Офисе.

Также там напомнили, что Кондзелю действующая власть не назначала в Офис.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об этом деле с гигантской взяткой.

Мы также писали, что Кондзелю сначала посадили под круглосуточный домашний арест, а потом заменили его ночным.