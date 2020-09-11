Минера моста Метро в Киеве будут судить, ему грозит до 8 лет тюрьмы
Киевской местной прокуратурой №4 направлены в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве (ч. 2 ст. 259 УК Украины).
Об этом информирует прокуратура Киева.
В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о готовящемся взрыве.
Для недопущения возможной гибели людей было приостановлено движение автомобилей по мосту Метро до задержания псевдоминера. Также в результате происшествия были отменены движение 69 поездов Киевского метрополитена.
Во время задержания подозреваемого никто не пострадал.
Обвинительный акт в отношении минера направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом.
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